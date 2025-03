Se enredó la escisión en la Alianza Verde por la posibilidad de que lidere a los disidentes independientes la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Esto luego de que tres de los seis firmantes originales de la solicitud de divorcio del ala petrista de los verdes presentaran sus reparos a que la cabeza de la colectividad de centro quedase en manos de la exmandataria capitalina.

Así las cosas, hay un combo que está con López y hay otro que no, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Esto al parecer sucedió por la llegada a la disidencia inicial de otros concejales verdes, la mayoría claudistas.

Por ello, dos de los firmantes iniciales de la escisión en el Congreso de la República: los representantes Katherine Miranda y Alejandro García, a los que se sumó el senador influenciador de redes sociales Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, presentaron otra solicitud de escisión por aparte, algo así como dos escisiones dentro del partido Alianza Verde.

No obstante, por ley, un partido solo puede escindirse o dividirse en dos partes. Por lo que una segunda petición de escisión daría al traste con los anhelos separatistas del ala independiente de la oficialista Alianza Verde.

Este escenario sería bastante complejo porque significaría que la colectividad verde no podría separarse y tendría que ir como bancada en los comicios de 2026 con una parte gobiernista y de izquierda y otra más de centro y derecha.

La disidencia dentro de la disidencia considera que se debe dejar en libertad a los militantes para apoyar al candidato presidencial de su predilección, que bien podría ser el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y no tener que respaldar sí o sí a Claudia López en la carrera por la Casa de Nariño.

Luego de conocerse la ruptura entre los escindidos, la senadora Angélica Lozano –esposa de la exalcaldesa– dijo en sus redes sociales que ya hay un 90 % de acuerdos entre los disidentes.

“Anoche conocimos que tres congresistas querrán presentar una nueva solicitud, respetamos completamente la diferencia y estamos seguros del proceso sólido, incluyente, que hemos construido para llevar a feliz término”, añadió la senadora verde.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, advirtió que López “hoy no lidera el proceso de escisión ni se le reconocerá formalmente porque el acta sale es con los que lo solicitamos y será tarea nuestra construir el nuevo movimiento, estatutos, marca”.