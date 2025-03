Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, se encuentra recorriendo el país en los últimos meses con el objetivo de que su colectividad tenga un “renacimiento” que le permita ‘pelear’ con mayor solidez en las elecciones del 2026. El político bogotano, de 52 años de edad, asegura que la actual coyuntura del país que desencadenó desazón en las acciones del gobierno de Gustavo Petro, pero no que borra las malas políticas de los partidos de derecha, es una inmejorable oportunidad para para acoger a esos colombianos que buscan nuevas figuras para aspirar a la Casa de Nariño.

¿En qué anda Juan Manuel Galán?

En construir el Nuevo Liberalismo y su renacimiento como un espacio en donde exista la posibilidad y la oportunidad para que mucha gente que no ha tenido posibilidades de representación política puedan aspirar a ser candidatos, puedan considerar que este es un espacio en donde pueden defender sus causas, defender sus ideas, sus banderas. La Costa es una región con un espíritu de liberalismo muy fuerte, por eso es en la región Caribe donde queremos que el Nuevo Liberalismo renazca con más fuerza.

¿Cree esta que es una buena oportunidad para fortalecer su proyecto político teniendo en cuenta la polarización que hay en el país?

Hay una gran oportunidad porque en la próxima contienda electoral va a haber dos opciones claras. Una opción es la opción del pasado. Y el pasado significa regresar a lo que estaba gobernando antes de que la gente votara por el cambio pensando que Gustavo Petro era un cambio.

Era una transformación para el país que no lo fue, fue una promesa fallida. Fue una traición realmente para muchos jóvenes que hoy están padeciendo la eliminación del subsidio a la tasa de interés de sus créditos con el Icetex, para mencionar un ejemplo. O la de los habitantes de la región Caribe que tienen que escoger entre pagar la cuenta de la luz o poder comer. Entonces, ese liberalismo que debe renacer como mística, como espíritu en toda la región Caribe, pues el Nuevo Liberalismo lo quiere interpretar y lo quiere interpretar en trabajar para garantizar seguridad, pero también oportunidades. Porque la verdadera igualdad es la igualdad de oportunidades. Que cualquier persona en donde nazca, en Colombia, pueda tener las mismas oportunidades empezando por nutrición, afecto, educación, salud pública. Sobre todo en temas de salud, en donde el sistema de salud está colapsado, en crisis, está destruido por las políticas que el gobierno actual ha puesto en marcha.

Entonces, la opción va a ser quedarse en el pasado de esa promesa traicionada de Gustavo Petro o de esa derecha que ya gobernó a Colombia y que la gente quiso sacar del poder y avanzar, ir hacia adelante. Nosotros creemos que el país debe ir hacia adelante.

Comprométase un poco, ¿tiene alguna aspiración presidencial?

Pues por encima de la aspiración personal está el país y está la responsabilidad que tenemos de sacar adelante al país. De que el país logre responderles a millones de personas que siguen anhelando una transformación, un cambio que no llegó con el actual gobierno. Y para eso tenemos que construir un gran equipo, un gran equipo que llegue al Congreso de la República a darle gobernabilidad al nuevo gobierno y a trabajar en las reformas que hay que trabajar para que el país mejore. Por supuesto hay que tener un gran equipo de gobierno desde la Presidencia de la República y el Gobierno nacional que apoye a los alcaldes, que no que se dedique a entorpecer, a sabotear la labor de los alcaldes, sino que sea un aliado de los alcaldes para que saquen adelante sus planes de desarrollo. Que el alcalde de Barranquilla, Alex Char, tenga un presidente aliado que lo acompañe y que lo apoye en que Barranquilla sea una mucha mejor ciudad que puede llegar a ser.

¿Cómo analiza los indicadores de violencia en Colombia?

Bueno, eso se debe a la paz total, que fue la intención de negociar con todos los grupos armados criminales que hacen presencia en el país, que según la Defensoría del Pueblo están presentes con presencia amenazante en 794 municipios del país, más del 70 % de Colombia.

Eso pone muy en duda las garantías electorales para el próximo certamen electoral en términos de seguridad y en términos de presupuesto, porque el Gobierno le recortó 600.000 millones de pesos al Consejo Nacional Electoral.

Entonces, la paz total fracasó, fue una política fallida que lo que permitió fue la expansión de grupos como el Clan del Golfo que hoy tienen sometida a la extorsión a pequeños comerciantes. Barranquilla es una ciudad particularmente golpeada por la extorsión.

¿Usted cree en las políticas integrales actuales del Gobierno en materia de seguridad o cree en la mano dura de los gobiernos anteriores?

Pues la seguridad es sostenible si hay oportunidad. Es decir, hay que reducir drásticamente el estado central, eliminar la democracia, las nóminas paralelas, las órdenes de prestación de servicios, que no son productivas, el gasto público improductivo e invertir en construcción de estado en el territorio. Donde están los grupos criminales haciendo hoy presencia, ha estado ausente el Estado, el Estado no ha llegado, el Estado tiene que llegar. Porque si no pues va a ser muy difícil que haya justicia, que haya paz, que haya tranquilidad y seguridad.