La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, habla pausado y con justeza. No se desencaja ni se va a los gritos en ninguna intervención. Explica sus puntos de vista con argumentos y respaldada por la data, una postura firme que le bastó para –en su momento– liderar en la Comisión Séptima el naufragio de la reforma a la salud, uno de los programas bandera del Gobierno.

En diálogo con EL HERALDO, la legisladora vallecaucana analizó la actual coyuntura política del país, mostrando duros reparos al Gobierno por su gestión para jalonar el sector constructor, la baja ejecución de los ministerios y el olvido al sector deportivo.

¿Cómo analiza la crítica situación del sector vivienda en el país?

Varias cosas tenemos que decir al respecto. La primera, se estigmatizaron los programas que se venían orientando de muchos años atrás a través del Ministerio de Vivienda, se generalizó que estos programas iban dirigidos a beneficiar a los sectores de la construcción y a quienes edifican en los diferentes territorios y de esa manera se cambiaron las reglas a través de las cuales las familias que tienen entre 1 y 4 salarios mínimos pueden acceder a una vivienda digna. Yo creo que no se pensó en la necesidad que tienen las familias colombianas de poder pagar un techo propio y esto hizo que se redujeran los subsidios. Al no tener subsidios es imposible el cierre financiero como lo estamos viendo para estas familias y ha sido lamentable porque no solo las familias se quedaron sin vivienda, sin mi casa ya y sin otros programas, sino que también paralelo a eso se ha venido dando la pérdida del empleo. Esas personas hoy están sin seguridad social, pasan al segmento de la informalidad, al segmento del rebusque y pues sencillamente tenemos que decirles no hay recursos para que se active como debe ser el sector de la vivienda.

¿Cómo podría calificar la gestión del gobierno en este sentido?

Definitivamente para el Ministerio de Vivienda la calificación puede ser de 1 a 5, un 2, un 2 porque si han habido unas buenas intenciones, yo estoy de acuerdo con la vivienda rural, yo estoy de acuerdo con los mejoramientos de vivienda, pero dónde vemos la ejecución. Toda la propuesta con la que se ganó este gobierno no ha sido posible materializarla, tal vez por desconocimiento, tal vez porque han decidido que no va a ser una de sus banderas, pero hoy la vivienda está viviendo de verdad una crisis.

¿Qué piensa de la reforma a la salud 2.0?

Vemos cómo el Gobierno reduce el número de artículos, pero sigue con la misma dinámica, que es la atención primaria en salud, el fortalecimiento, la implementación de la atención primaria en salud. Nosotros estamos de acuerdo con esa estrategia, pero resulta que esa estrategia necesita recursos, esa estrategia necesita tener nuevas fuentes de financiación, y hoy no las vemos. Hay un aval fiscal muy tímido que obliga a que desde el Congreso de la República y del Senado se exija la presencia del ministro de Salud, la presencia del ministro de Hacienda, sustentando que este nuevo modelo no va a dejar sin recursos a los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades huérfanas, con enfermedades de alto costo, y que el sistema no va a colapsar, porque de alguna parte hay que financiar la atención primaria en salud, pero hasta hoy con los mismos recursos. Ahora vamos a entrar a una discusión si la UPC es suficiente, y también tenemos que revisar si la transformación de EPS a gestora de salud y vida, ese nuevo modelo, esa nueva figura, tiene a cargo la responsabilidad de atender el riesgo en salud y la dinámica de cómo va a funcionar ese nuevo modelo.

La incertidumbre sigue siendo el costo de la implementación de la reforma...

Sí, y el Ministerio de Hacienda, a través de la dirección técnica, no ha sido concreto en las respuestas que se han solicitado por parte de la Comisión Séptima.

¿Cómo califica la gestión del Ministerio del Deporte?

Yo creo que este gobierno le dio la espalda al deporte en Colombia. No se trata de romper acuerdos internacionales, tampoco se trata de cancelar jornadas nacionales, ya sean los juegos que tienen que ver con el desarrollo de los niños, de que van a tener una motivación para ver el deporte como esa posibilidad de transformar su vida, de representar un municipio, un colegio, un departamento, y la espalda está dada al deporte en este país. La reducción del presupuesto en cerca del 60% es lamentable para lo que va a ser el año 2025 del deporte. Hablábamos en estos días de que si cada ministerio entregara 50 mil millones de pesos, podría completarse lo mínimo que necesita para funcionar el Ministerio del Deporte, pero no hay voluntad política.

¿En qué se le va la plata al Gobierno si poco ejecuta?

Hay argumentos de parte y parte. Hay argumentos de que el país está endeudado, fruto de la pandemia, del estallido social y de gobiernos anteriores, pero también tenemos que evaluar cómo se presentaron los presupuestos del año 2023 y del año 2024, donde se habló de muchos recaudos y finalmente no se pudo recaudar. Adicionalmente, hay unas decisiones trascendentales frente a Ecopetrol de no más exploración y explotación, y esa es la fuente de financiación de este país. Y no hay nuevas alternativas que generen ingresos para Colombia. Entonces, estamos en una situación donde los recursos cada vez son menores, los recaudos cada vez son menores y las posibilidades de que el país pueda tener un presupuesto estable están en una incertidumbre.

En materia de la reforma pensional, ¿Colpensiones tiene la capacidad de administrar los ahorros de los colombianos?

El mismo Colpensiones contestó para la época de la aprobación de esa reforma que aún continuaban con procesos y procedimientos del Seguro Social, que los programas que se manejaban en su momento también eran los del antiguo Seguro Social. Vamos a esperar cómo se cierra el año 2024 para empezar los controles necesarios en el 2025 que les permitan tener tranquilidad a los colombianos.