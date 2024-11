Fuentes cercanas a Monómeros le dijeron a EL HERALDO que sería una empresa turca la interesada en comprar la compañía venezolana con sede en Barranquilla por alrededor de 350 millones de dólares.

De acuerdo con las fuentes, hace dos meses más o menos comenzó el rumor dentro de la empresa, pero ya estalló el viernes pasado lo de la venta, por eso llevan las últimas semanas pidiendo informes dentro sobre trabajadores, deudas, compromisos, etcétera.

Afirman que la empresa, todo lo que produce, se lo está gastando en importar la materia prima, absolutamente toda la importa porque hace rato no recibe nada de Venezuela.

Así mismo, aseguran que en los dos años del mandato del presidente Gustavo Petro la empresa ha buscado financiamiento o préstamos con la banca estatal pero no lo ha conseguido.

La premura es porque está la posibilidad latente de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deje de ser presidente legítimo el próximo 10 de enero, lo que dificultaría la venta después.

A esto se suma la amenaza que significaría perder los activos de Monómeros para Venezuela con el triunfo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y las sanciones de la OFAC.

Y, finalmente, se agrega el deterioro de la relación entre Colombia y Venezuela, debido a que Bogotá le ha pedido a Caracas que muestre las actas del controvertido triunfo electoral de Maduro para reconocer su presidencia.

Entre tanto, la Supersociedades había publicado el pasado 6 de agosto un informe sobre el estado de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. en la que precisaba que la sociedad “está sometida a su vigilancia conforme al artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 2.2.2.1.1.1. del Decreto 1074 de 2015, por presentar activos e ingresos superiores a 33.479′634.127 de pesos”.

Esto para velar por que en su funcionamiento se ajuste a la ley y a los estatutos en asuntos societarios y contables.

“Monómeros es una sociedad de carácter privado, que goza de autonomía para el desarrollo de sus actividades y manejo de sus recursos conforme al artículo 333 de la Constitución Política, controlada por su matriz extranjera, Petroquímica de Venezuela S.A., Pequiven, cuyo objeto social es la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios principalmente”, se lee.

A 31 de diciembre de 2023, Monómeros presentó que tenía $1 billón 486 mil millones en activos, $903 mil millones en pasivos, $583 mil millones en patrimonio, $835 mil millones en ingresos de actividades ordinarias y una ganancia de $1.085 millones.

Explica en este punto el ente de control que en el marco de la vigilancia, Monómeros presenta a la Superintendencia de Sociedades información financiera y jurídica trimestral y anualmente con base en la cual se ejercen las funciones de supervisión societaria con carácter preventivo, en aras de su preservación como unidad productiva y fuente generadora de empleo.

“Adicionalmente, a la fecha, no hay evidencias de presuntas irregularidades en su funcionamiento, hay sí oportunidades de mejora en la eficiencia de algunos indicadores financieros que son objeto de seguimiento”, señala.

Y sobre el estado de la sociedad, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar indicó que “desde la Superintendencia apostamos por una política de prevención y acompañamiento, dirigida a la preservación y sostenibilidad de las empresas, que, en el ejemplo de Monómeros nos ha permitido observar avances y oportunidades de mejora en su situación financiera, mediante la disminución de sus pasivos, el incremento de su patrimonio y las ganancias, así como el mejor desempeño de algunos de sus indicadores financieros. En ese sentido, continuamos con nuestra supervisión dirigida a promover e incentivar eficiencias que redunden en la mejora general de su situación financiera”.

De otro lado, el ex ministro de Agricultura, Andrés Valencia, le dijo este domingo a la emisora W Radio que “lo que dice el presidente no es cierto. Monómeros no produce urea, no es el productor ni el importador más económico”, y advirtió que “los precios de los fertilizantes han caído en Colombia desde el 2022 y son un 60% más baratos que hace dos años por las acciones del mercado; no por lo que dice Petro”.

Según Valencia, no pasaría mayor cosa para los colombianos si se privatiza Monómeros, pues “hoy el mercado de los fertilizantes está en empresas privadas que son más competitivas y económicas. Si el mercado queda en manos de privados pasará lo mismo que ahora, entonces la situación, creo yo, no va a cambiar”.

Petro había dicho el pasado sábado: “Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla. Ya lo intentó insanamente el Dapre de Duque, ahora repite el ministro Saab. La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza”.

Y en una carta dirigida a Maduro, fechada el 8 de noviembre pasado, señala que la compañía venezolana con sede en la capital atlanticense ha sido una de las principales promotoras del trabajo campesino a través de los insumos agrarios en ambos países: “Actualmente, la comercialización de urea de Monómeros les garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras. Asimismo, les asegura ingresos suficientes para tener una vida digna”.

Ante lo cual le advirtió el jefe de Estado colombiano a Maduro que “la privatización y venta de Monómeros implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en nuestros países. Además, obligará a nuestros campesinos y campesinas a depender de productos extranjeros y del precio de insumos agrícolas del mercado internacional”.

Y concluye el mandatario que la venta de dicha empresa “podría condenar a la pobreza y el hambre a millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región”.

A su vez, la gerente del ICA, Paula Andrea Cepeda Rodriguez, señaló: “Desde el ICA velamos por el estatus sanitario del país. Nuestro trabajo está enfocado en proteger a los productores agropecuarios. Monómeros no debe ser privatizada, esto encarecería los insumos a nuestros productores campesinos. Esperemos se tome la mejor decisión en beneficio del campo colombiano”.

Por su parte, el ex gobernador del estado venezolano del Táchira, César Pérez Vivas, advirtió en sus redes sociales que “la opacidad del régimen de Maduro es tan profunda que nos enteramos de la venta de Monómeros porque Petro hace el reclamo público. En forma clandestina, amparados por la ley antibloqueo, han ido rematando a precio de gallina flaca importantes activos de la República. Se reparten empresas, haciendas, edificios y otros bienes entre los miembros de la camarilla. Aquí no hay una política de privatización transparente de empresas y activos públicos. Hay un reparto de botín. Tendrán que responder en su momento por ese asalto al patrimonio público. Ahora con el ministro de Barranquilla quieren raspar la olla”.

A su vez, el periodista venezolano Roberto Deniz escribió: “Petro creyó que iba a encarrilar a Maduro, pero Maduro se le burla una y otra vez. Primero, el fraude del 28 de julio y su posterior reacción. Ahora Monómeros, que para Colombia es clave. Fue Petro quien se la devolvió a Maduro, Colombia quiso comprarla, pero Maduro prefiere favorecer a Alex Saab”.

No obstante, el periodista chavista Luigino Bracci Roa, comentó: “A mí en lo personal no me molesta que vendan Monómeros, siendo una empresa que está en Colombia, cuya mano de obra no es venezolana en su inmensa mayoría. Ojalá hubieran vendido Citgo mientras se podía, antes de que los gringos nos la quitaran. Se corre el riesgo de perder Monómeros el día que Petro salga del poder y vuelva alguien de derecha a la presidencia de Colombia. En todo caso, lo que me molesta es que esto no haya sido algo hecho de común acuerdo entre ambos gobiernos. Pero se nota que hay demasiadas variables internas que escapan a mi conocimiento y comprensión. Espero que la venta sea a precios y condiciones favorables a Venezuela, y que el dinero se use en algo que nos favorezca a todas y todos”.

Y el diplomático venezolano Rafael Ramírez sostuvo que “eso que quiere hacer maduro con Monómeros es lo que ha hecho en Venezuela con todas las empresas del Estado. Se privatizan a favor de sus grupos económicos. Lo que pasa es que en Colombia hay ley y la gente se entera, en Venezuela hacen lo que les da la gana. Así han entregado todo el país”.