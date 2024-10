La elección de la nueva dirección del partido Liberal, que se definirá este viernes en Cartagena, ha empezado a tener un ‘tufo’ de interferencia por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Hay amagues de fraccionamiento, molestia y hasta renuncias.

La tensión en las toldas rojas, que son lideradas por el expresidente César Gaviria, tiene un origen claro: la intención del presidente Petro de que en la nueva convención sea escogido un integrante que sea más afín a sus políticas. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, sería, supuestamente, la principal ficha del jefe de Estado.

Le puede interesar: Dirigentes liberales del Atlántico celebraron los 176 años de su partido

“Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal, las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está devuelta y lo que necesita es más liberalismo”, dijo Petro en su cuenta de X.

Por su parte, Gaviria no tardó en responderle: “Me parece impropio que el presidente haya dicho eso. Él debería dedicarse a gobernar y no a interferir en la campaña liberal. Me parece que solo le hace daño al Gobierno y el Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política”.

En este sentido, Velasco ya expresó públicamente su desacuerdo con la actual dirección del partido, en cabeza de Gaviria, y solicitó en timonazo en las políticas de la colectividad roja.

“Suena increíble que en la convención del @PartidoLiberal mediante una resolución de su director se impulse a caciques a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre. Que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista repugna en la conciencia de los demócratas y por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática”, señaló.

Lea más: Los liberales de Sucre se alistan para la Convención Nacional en Cartagena

Además de Gaviria y Velasco, los otros aspirantes a la dirección son Alejandro Carlos Chacón, Gloria Gaitán Jaramillo, Juan Felipe Namén y Felipe Melo.