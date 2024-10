BOGOTÁ. Al mediodía de este miércoles 16 de octubre está citada la plenaria de la Cámara para el segundo debate de la polémica reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro, a la que le restan 14 artículos por aprobar de 80 que tiene en total, tres de los cuales han sido hundidos.

Entre los aspectos más controvertidos que aún faltan por discutirse están los puntos que hacen referencia a la ampliación de la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas, la reducción de las jornadas internas laborales para empleadas domésticas, la implementación del contrato de aprendizaje con salario al 100 % y garantía de seguridad social.

Además se espera el debate sobre la prohibición de los contratos sindicales y el contrato agropecuario y el jornal agropecuario que deberán suscribir todas las empresas agrícolas, así sean grandes o pequeñas empresas.

No obstante, el camino más difícil para el proyecto empezaría en los dos debates que le restan en el Senado, primero en la Comisión Séptima, en la que en la legislatura pasada se hundió la reforma a la salud también en tercer debate, y en la plenaria, donde estuvo detenida varios meses la reforma pensional.

“Hay un balance muy positivo, (...) importante decir que todavía nos faltan temas de mucho debate, pero vamos avanzando a paso lento, tranquilo, pero seguro”, dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la semana pasada.

Y dentro de los artículos aprobados están los pagos de los días dominicales y festivos, el recargo nocturno, el derecho al tiempo de descanso, así como la formalización de las madres comunitarias y sustitutas.

Se han discutido, así mismo, las garantías del derecho de asociación sindical y el procedimiento judicial de protección de los derechos sindicales, en que solo pueden ser despedidos los trabajadores sindicalizados si existe una justa causa o una causa legal.

De igual modo, la protección al trabajo femenino rural y campesino, así como la estabilidad laboral reforzada que es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares.

En el caso de las horas extra se establece que estas no pueden exceder las 2 diarias y las 12 semanales. Y sobre los días de descanso, se especificó que los trabajadores que se vean obligados a trabajar en su día de descanso, ganarán el doble por cada hora.

Además, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron el pasado lunes en las redes sociales un duro rifirrafe por la reforma laboral.

Luego de que el exmandatario cuestionara aspectos del polémico proyecto del Gobierno como el recargo nocturno, los días festivos y la ampliación de la licencia de paternidad, el jefe de Estado arremetió contra él en su cuenta de X, antes Twitter.

“No se por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. El capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y aumento del nivel de vida van de la mano”, escribió Petro.

Agregó en este sentido que “el expresidente parece adorar el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica, una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad y salarios reales que generen dignidad. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador, y atrasada y no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia”.

En una dura respuesta, Uribe Vélez le pidió respeto al mandatario. “Respete presidente Petro que mientras usted delinquía, yo trabajaba”, recordó el expresidente.

“La Hacienda San Cipriano -La Mundial-, en el Noreste de Antioquia, Maceo, era una de las principales productoras de panela del departamento. Mi padre y mi familia tenían la mitad y yo, quien la manejaba, la otra mitad. Las FARC presionaron al sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores. Todo se hizo en la Regional del Trabajo. La máquina de caña tenía motor eléctrico, de ACPM, molino y pelton de agua. Había 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuela, carreteras y caminos”, agregó el líder opositor.

Además, puso de presente que “la entrega y la escritura se hicieron en junio de 1979. La finca se avalúo en 20 millones de pesos y todas las obligaciones con los trabajadores en 6 millones. El saldo nunca se cobró, se les regaló expresamente”.

Y concluyó que “antes de mi elección presidencial la guerrilla publicó en Europa la falsedad de que yo había asesinado a los sindicalistas para recuperar la finca, que poco a poco la destruyó la intervención de las FARC. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada”.

Finalmente, indicó en su publicación el ex jefe de Estado: “Más tarde un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue asesinado por los paramilitares. Como de otros sitios de allá también tuvo que salir mi familia”.

Y Petro le replicó: “Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí”.

Añadió el presidente que “en este mundo el hacendado que aún ve en sus trabajadores, esclavos negros, no tiene futuro. Lo invito a una revolución: la revolución de la equidad social y la democracia profunda. La revolución de la vida”.

Todo esto porque Uribe había advertido el domingo en sus redes sociales que la reforma laboral era un capricho de Petro.

Dijo que el polémico proyecto del Gobierno es “más discurso, más capricho y prurito ideológico, menos beneficio. Hay opciones”.

Aseguró el lider opositor que Colombia es uno de los países con mayor recargo nocturno con 9 horas, mientras que Brasil, Perú y Chile solo tienen 8, y reitera que por ello la reforma es destructora de empleo formal.

Recuerda que Colombia es uno de los países con más días feriados oficiales, con 18 días, mientras que Brasil tiene 10, y puso de presente que además él creó la semana de receso.

Advierte que Colombia no ha podido pasar de un millón de aprendices y pasantes, y que al encarecer el contrato de aprendizaje esto se empeorará.

Dijo el exmandatario que la licencia de paternidad pasaría de 14 a 42 días mientras que la mayoría de países de Latinoamérica tienen de 2 a 10 días solamente.

Y afirmó que la Ley 789 de 2002, tramitada por su gobierno, disminuyó la informalidad antes de la pandemia y cuestionó que durante el gobierno de Petro se hayan cerrado más empresas que durante la misma pandemia.

EL HERALDO había hablado con los ponentes del proyecto, laboralistas, académicos y senadores opositores del articulado sobre lo clave de lo que ha sido aprobado, lo que falta, el impacto para los distintos sectores y el ambiente que tendría la iniciativa en la cámara alta.

La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, ponente de la reforma, le dijo a EL HERALDO que la idea del articulado “es que podamos recuperar los derechos que les quitó Álvaro Uribe a los trabajadores con la Ley 789 de 2002″, ya que “hay por lo menos cinco estudios académicos de gente como Alejandro Gaviria que determinan que la ley de Uribe no generó los empleos que dijo iba a generar ni se diseñaron políticas ni de empleo ni en contra de la informalidad”.

Así mismo, afirma que la informalidad en las últimas décadas en Colombia ha sido sostenida, se ha mantenido alrededor de un 60% y a julio de 2024 estaba en el 59%.

“No se ha reducido sustancialmente porque el modelo productivo y laboral ha sido un fracaso y no ha solucionado la informalidad, estamos proponiendo una reforma laboral que por sí sola no genera empleos pero si formaliza a un millón de trabajadores, porque los aprendices del SENA son 300 mil y llegamos a más de un millón con las trabajadoras del servicio doméstico, los transportadores de cargas y pasajeros, los jornaleros y los trabajadores de aplicaciones”.

Y, aseveró, “lo de que se van a perder 500 mil empleos con la reforma se basa en un estudio que no es del Banco de la República sino de un grupo de investigación y además está desactualizado porque se hizo con el primer proyecto de hace dos años, y ningún gremio se ha atrevido a hacer un estudio serio para respaldar esas opiniones”.

Finalmente, destacó la parlamentaria oficialista que “el gerente del Banco de la República, por el contrario, ve que el crecimiento económico va bastante bien, que está siendo sostenido, que no hay una recesión como la pintaron, y así mismo el desempleo sea mantenido en un digito, las tasas de interés se han reducido en 3 puntos porcentuales, el turismo ha crecido y el plan de reactivación económica de $55 billones en deuda barata para sectores intensivos en mano de obra: todo eso va dela mano con la reforma”.

Para Charles Chapman, experto laboralista, el enfoque de la reforma laboral es desacertado y acentuará el grave panorama que actualmente vive el país en cuanto a las alarmantes cifras de desempleo e informalidad, como también debido a los desafortunados números de empresas en cierre y entrando en liquidación.

“Nuestra reiterada petición es que la prioridad de la reforma laboral debe ser la creación de empleo formal y la reducción de la informalidad. Hoy 3 de cada 4 colombianos no tienen empleo formal y el Gobierno tiene la obligación de generar las condiciones y normas apropiadas para que el empleo formal en Colombia sea una realidad, no un derecho de una minoría.

Eso pasará cuando el gobierno entienda que somos un país de micro y pequeñas empresas, las cuales están sometidas a unas reglas laborales que no son adecuadas para su capacidad y también que actualmente estamos en crisis económica, entonces no es el momento para generar cargas que terminen de liquidar las empresas hoy en riesgo de liquidarse”, indicó en diálogo con EL HERALDO.

“Estamos en el peor momento de la economía colombiana, de aprobarse la reforma por parte del Congreso, sería una catástrofe laboral y empresarial. Hoy Colombia lo que reclama es la reactivación económica y creación de empleo formal.

El año pasado se cancelaron 233.404 empresas, muchas más de las que cerraron en pandemia, que fueron 195.042. Si aprobamos una reforma laboral en este momento en el que se están cerrando empresas y esa reforma laboral tiene como enfoque generar más cargas laborales, qué va a suceder? Por supuesto va a haber más liquidaciones de empresas, y con eso más pérdida de empleos”, añadió.

Y concluyó Chapman: “Estamos de acuerdo con el mejoramiento de los beneficios laborales de los trabajadores, sin embargo, este mejoramiento no puede ser desmedido ni desproporcionado en relación con el tejido empresarial de nuestro país. Es vital recordar la finalidad de las leyes laborales, cual es la protección del empleado, eso también es generar trabajo, puestos formales, por supuesto también que se conserven las fuentes de empleo existentes”.

Por último, citó que estudios del Banco de la República y Fedesarrollo concluyeron que el aumento de los costos laborales destruirá aproximadamente 454.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años. Y las cifras de desempleo del DANE demuestran una terrible realidad, en agosto 2024 se incrementó el desempleo, informalidad y personas fuera de la fuerza de trabajo. Estamos a punto de superar los 30 millones de colombianos que estando en edad de trabajar, no tienen un empleo formal.

Saida Quintero, directora del Área Laboral de la Universidad del Rosario, considera que las primeras impresiones dan entender que no se ha dado un suficiente debate a los diferentes artículos del proyecto de ley de reforma laboral

“Uno de los artículos aprobados en segundo debate tiene que ver con el preaviso que debe dar el trabajador en tiempo cuando renuncia. Sobre este punto muchos se ha insistido en que esta obligación del trabajador debe ir acompañada de una sanción o consecuencia por su incumplimiento. Una especie de saludo a la bandera pues de no cumplir el trabajador con esa obligación de preaviso como en efecto ocurre hoy, el empleador no puede exigírselo de manera alguna. No sólo se elimina la consecuencia del no cumplimiento del preaviso sino que expresamente se dice que no se podrá pactar ninguna sanción frente al empleado que omite el preaviso”, dijo.

Indicó además que se mantienen los sobrecostos de algunas de las propuestas como lo que tiene que ver con las dos horas adicionales de recargo nocturno entre las siete y las nueve de la noche lo que nos deja por fuera de parámetros internacionales en términos de jornadas y recargos nocturnos.

Y puntualizó que “resulta positivo el acuerdo al que entiendo se llegó para efectos de eliminar el artículo del proyecto que pretendía incrementar en más del doble las indemnizaciones por despido en los casos de contratos de trabajo a término indefinido. Como por ejemplo lo que tiene que ver con el régimen para los trabajadores de las plataformas. En este caso si de manera concertada se estableció un sistema donde se plantea la figura del trabajador autónomo que tiene algunas garantías en seguridad social”.

El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, señaló que independientemente de la Cámara o el Senado, la reforma no es conveniente: “Con una desaceleración de la economía compleja, una carga impositiva alta, el peor coctel de todo, la laboral, más la tributaria, más el bajo recaudo, nunca se había visto en la historia el -9,7% de bajo recaudo, eso afecta la competitividad de los empresarios y eso termina afectando a la clase trabajadora porque genera informalidad y no genera empleo”.

Y frente a cómo le iría al proyecto en la cámara alta indicó: “Sabemos que en la Cámara pasará muy rápidamente como lo han hecho otras reformas, pero en el Senador es a otro precio y aquí el debate lo daremos con argumentos, con altura, sin personalismos”.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, comentó en EL HERALDO que la reforma laboral es un destructor del empleo: “Se dice que los que no queremos votar la reforma laboral estamos en contra del trabajador, todo lo contrario. Los buenos empresarios tratamos bien a nuestros trabajadores, los malos no. Yo tengo la seguridad que un ciudadano con sus prestaciones, con su seguro médico, cotizando para su vejez, etcétera, es mucho más feliz que el ciudadano que tiene que vivir con la incertidumbre de la informalidad”.

Señaló que todos los trabajos y empleos tienen sus dificultades y cosas que mejorar, pero el que sabe que a final de mes tiene la certeza de recibir un sueldo vive mucho mejor que el que sale a embolar zapatos todos los días sin saber cuánto ingreso retorna a su casa, y eso es lo que propicia esta reforma que quieren disfrazar de social y amable propicia, advirtió.