No cesa la polémica en el sector político del país por cuenta de la ausencia del presidente Gustavo Petro el fin de semana en el departamento del Cauca, cuando su gabinete llegó a la región de El Plateado para atender la difícil situación de orden público.

Al parecer, según indicó el diario El Colombiano, que atribuyó a fuentes anónimas la información, el mandatario se ausentó porque estaba en Cartagena, luego de que el viernes pasado cancelara su participación en un acto público de reconocimiento de responsabilidad sobre la UP por padecer un fuerte cuadro gripal.

“¿La Presidencia de la República podría informar al país si el “incapacitado” Gustavo Petro se desplazó el fin de semana al Caribe colombiano en un avión diferente al avión presidencial? Hacemos la pregunta aquí y también la haré formalmente a las autoridades”, señaló Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático.

Las fuentes consultadas por El Colombiano aseguraron que el presidente Petro estuvo durante el puente festivo en la casa de huéspedes de la capital del departamento de Bolívar.

Ante esto la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien es fuerte opositora del presidente Petro, cuestionó: “¿Tiene alergia al trabajo? Mejor ir a Cartagena que a El Plateado, donde necesitan soluciones y no solo promesas”.

En medio de las fuertes críticas, la directora del Dapre Laura Sarabia explicó los motivos de la ausencia de Petro en el departamento del Cauca, sin desmentir que el jefe de Estado se haya ido el puente festivo a Cartagena.

La funcionaria señaló que el mandatario no viajó a El Plateado por cuestiones de seguridad. “Yo me reafirmo y desde la Presidencia nos reafirmamos en que el presidente no fue al Cauca por condiciones de seguridad y estará presente en los próximos días”, aseguró.

Sarabia insistió en que las acciones tomadas en el Cauca fueron por orden del presidente Petro: “Quiero ser muy enfática en esto que tanto la operación Perseo como la instrucción de la presencia de algunos miembros del gabinete fue una instrucción directa del Presidente y esto ha sido una presión que se ha consolidado con inversiones durante meses. Esto no fue algo de la noche a la mañana y quien lidera la misión Cauca y quien ha dado las instrucciones desde el día uno ha sido el presidente Gustavo Petro”.

La delegación que viajó al Cauca estuvo conformada por los ministros de Minas y Energía, Andrés Camacho; Ambiente, Susana Muhamad; Agricultura, Martha Carvajalino; TIC, Mauricio Lizcano; Defensa, Iván Velásquez, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por directores y funcionarios de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto Nacional de Vías (Invías), Prosperidad Social y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, entre otras.