En el marco de la operación Perseo, Laura Sarabia, directora del Dapre, anunció que el Gobierno nacional tiene un plan de inversiones en el Cañón del Micay, en el Cauca, que incluye la destinación de 40.000 millones de pesos para desarrollar la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Además, explicó que el ejecutivo también contempla la construcción de un hospital een el corregimiento de El Plateado.

“Ya tenemos un portafolio de inversión para el departamento, principalmente para el Cañón del Micay. Durante estos últimos tres meses del año se invertirán en sustitución de cultivos 40.000 millones de pesos por parte de la Dirección (de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), la cual hará parte directamente de la Presidencia en una reestructuración que se está haciendo”, explicó Sarabia.

“Una de las instrucciones del presidente es darle prioridad al plan territorial en el Cañón del Micay, y entre esas inversiones está el hospital, que por eso fue importante la presencia del Ministro de Salud para que él pudiera contarle a la comunidad lo que estamos haciendo y en qué va ese hospital, y dos la plaza de mercado que esperamos que inicie su construcción en el mes de noviembre”, agregó.

Renglón seguido, la funcionaria enfatizó que este plan de inversiones hace parte del programa Misión Cauca, que no solo se centra en una operación militar, sino en el acompañamiento de inversión social como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.”Al departamento del Cauca le han dado promesas durante muchos gobiernos, pero la realidad de sus territorios es la misma, no hay conectividad, no hay puestos de salud, los niños llevan mucho tiempo sin ir a estudiar y realmente para poder construir un plan de inversión no se hace desde Bogotá, se hace desde territorio y para eso tienen que ir las cabezas de cada uno de los sectores”, resaltó.