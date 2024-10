Este lunes 7 de octubre se aprobó el artículo 18 contemplado en la reforma laboral que se debate en la Cámara de Representantes, en el que se amplían los casos en que los trabajadores tienen derecho a pedir licencias especiales laborales.

De acuerdo con planteado en la ponencia, los trabajadores ahora podrán argumentar situaciones como las citas médicas de urgencia, ciclos menstruales incapacitantes, obligaciones escolares de hijos e hijas y miembros del núcleo familiar.

Situaciones especiales

Para el ejercicio del sufragio.

Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.

En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador.

Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa.

Para asistir a citas médicas programadas o citas médicas de urgencia, incluidos los casos en los que la persona trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada.

De acuerdo con Gloría Inés Ramírez, ministra de Trabajo, este punto de articulado busca: “conceder al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para casos puntuales. Por ejemplo en casos de diagnósticos menstruales incapacitantes o para atender citas médicas o judiciales relacionadas con violencias basadas en género”.

Asimismo, la congresista María Fernanda Carrascal sostuvo que es “importante destacar que estas nuevas licencias no solo responden a necesidades reales de las familias trabajadoras, sino que también honran el mandato constitucional que tenemos como legisladores de garantizar una protección progresiva e incremental de los derechos fundamentales”.

Polémica por supuesta maniobra para impedir discusión del artículo 18

Varios integrantes de sectores independientes y de oposición criticaron duramente a Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, por supuestas maniobras para no permitir la discusión de las proposiciones del artículo 18.

“Las proposiciones no fueron argumentadas y no fueron sustentadas(...). Permítanos debatir con garantías”, reclamó la representante Cathy Juvinao.

“Realmente yo no sé qué es lo que los presidentes de la Cámara no entienden en cuanto que tienen que dar garantías de debate. En este caso, de forma muy arbitraria, nos acaban de impedir debatir las proposiciones no avaladas del artículo 18, el cual tiene que ver con los permisos de licencias que se les dan a los trabajadores”, agregó.

Además, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, también reprochó la dirección de Salamanca.

“El acuerdo nacional debería empezar por dar las garantías a la oposición para participar en el debate de la reforma laboral, hemos dejado constancia de la falta de garantías por parte del Presidente de la cámara. El Presidente sigue restringiendo el uso de la palabra particularmente a las mujeres”, lamentó.

Más detalles del debate en Cámara

Hasta la fecha se la han aprobado 41 artículos de los 80 que contiene la reforma laboral. Se aprobaron los artículos 11, 12, 14 con proposiciones avaladas y también el 15 y 16 como venían en la ponencia.

Además, el artículo 17, que tiene que ver con la remuneración del tiempo de días de descanso obligatorio, también recibió luz verde. En este sentido, los empleadores recibirán un recargo del 100% proporcional a las horas trabajadas. Se aplicará gradualmente: 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027.