En la tarde de este lunes, en la Cámara de Representantes, se reanudó la discusión de la cuestionada reforma laboral promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa que hasta la fecha se la han aprobado más de 50 artículos de los 80 que contiene.

En medio de la jornada, se aprobaron los artículos 11, 12, 14 con proposiciones avaladas y también el 15 y 16 como venían en la ponencia.

El artículo 11 está relacionado al derecho a una reubicación laboral a los trabajadores que les sobrevenga una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud, mientras que el 12 fija los factores de evaluación objetiva en el trabajo.

Por su parte, el 14 establece la jornada máxima legal, la cual será de ocho horas al día, y de 42 horas a la semana.

Además, el 15 tiene que ver con las horas extras, imponiendo al empleador a administrar un registro de estas, el cual deberá ser entregado al trabajador junto con el comprobante de pago. En este sentido, el 16 establece un límite al trabajo suplementario, indicando que en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, exceptuando al sector de seguridad y salud.

Además, el artículo 17, que tiene que ver con la remuneración del tiempo de días de descanso obligatorio, también recibió luz verde. En este sentido, los empleadores recibirán un recargo del 100% proporcional a las horas trabajadas . Se aplicará gradualmente: 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027.

Más tarde, luego de declarar sesión permanente, la Cámara aprobó con 94 votos a favor los artículos 19, 20, 21, 37, 39, 69, 70, 71, 73, 75, 76 y 77 con proposiciones avaladas y el artículo 72 como viene en la ponencia.

El oficialismo también celebró la aprobación del cuestionado artículo 18, que busca ampliar licencias especiales para los empleados.

De acuerdo con Gloría Inés Ramírez, ministra de Trabajo, este punto de articulado busca: “conceder al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para casos puntuales. Por ejemplo en casos de diagnósticos menstruales incapacitantes o para atender citas médicas o judiciales relacionadas con violencias basadas en género”.

Sin embargo, varios integrantes de sectores independientes y de oposición criticaron duramente a Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, por supuestas maniobras para no permitir la discusión de las proposiciones del artículo 18.

“Las proposiciones no fueron argumentadas y no fueron sustentadas(...). Permítanos debatir con garantías”, reclamó la representante Cathy Juvinao.

“Realmente yo no sé qué es lo que los presidentes de la Cámara no entienden en cuanto que tienen que dar garantías de debate. En este caso, de forma muy arbitraria, nos acaban de impedir debatir las proposiciones no avaladas del artículo 18, el cual tiene que ver con los permisos de licencias que se les dan a los trabajadores”, agregó.

Además, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, también reprochó la dirección de Salamanca.

“El acuerdo nacional debería empezar por dar las garantías a la oposición para participar en el debate de la reforma laboral, hemos dejado constancia de la falta de garantías por parte del Presidente de la cámara. El Presidente sigue restringiendo el uso de la palabra particularmente a las mujeres”, lamentó.