Desde la Casa de Nariño, este lunes el presidente Gustavo Petro posesionó a Elizabeth Becerra Cornejo como la nueva magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado luego de que, el pasado 27 de agosto, anunciara la decisión del nombramiento de Becerra quien llega para asumir la vacante de César Palomino Cortés.

En medio de su alocución, el Presidente Petro se refirió a los procesos de cambio que atraviesa su gobierno y habló sobre la Constitución del 91 manifestando que, aunque se le acusa de querer cambiarla, realmente lo que quiere hacer es ‘volverla real’.

“Se me acusa de que yo quiero cambiar la Constitución del 91 y yo lo que quiero es profundizarla y volverla real, una vez se hizo la Constitución toda la década de los 90 fue de la peor gobernanza paramilitar”, dijo.

“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas”, agregó Petro.

Así mismo, sobre el diálogo en Colombia, Petro defendió el acto en el que intercambió sombreros con Salvatore Mancuso. “Hay que romper el círculo y la única manera de romperlo es con audacia, aceptando que el que te iba a asesinar pueda recibir tu sombrero”, aseguró.

Petro también propuso un diálogo entre el poder judicial y los cambios de Colombia para avanzar en el acuerdo nacional “Hay que abrir un dialogo, podemos estrellarnos, claro, y podemos derivar en una situación de conflicto social profundo”.