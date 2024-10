Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles se dispondrá la plenaria del Senado, tras la votación de algunos proyectos de ley, para elegir al nuevo procurador general de la Nación previa audiencia para escuchar a los ternados Luis Felipe Henao, Germán Varón y Gregorio Eljach, este último el favorito por contar con la mayoría de los partidos de la cámara alta a su favor.

Leer más: ¿Qué plantea el proyecto de transfuguismo 2.0 que se radicó en el Congreso?

La votación por el sucesor de Margarita Cabello Blanco será secreta pero entre el exministro Henao, candidato del Consejo de Estado; el exsenador Varón, de la Corte Suprema y el ex secretario del Senado, Eljach, ternado por el presidente Gustavo Petro, este tiene el respaldo de los congresistas del Pacto Histórico, Comunes, Partido Conservador, Partido Liberal, La U, el Mira y la Alianza Verde, votos que le darían la jefatura del Ministerio Público.

E incluso no se descarta que, toda vez que el ente de control es el juez disciplinario de los congresistas, se vayan a las papeletas de Eljach sufragios del Centro Democrático y Cambio Radical, cuyos otros dos ternados, Varón y Henao, son recordados como militantes.

Le puede interesar: Cámara aprueba la cuarta parte de la reforma laboral

Por su parte, Petro dijo en las últimas horas desde México que la actuación del nuevo procurador debe ser objetiva y basada en la ley, sin influencias políticas, y destacó la necesidad de reflexionar sobre la autonomía de las instituciones estatales y evitar su instrumentalización con fines políticos.

“Yo espero una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo el jefe de Estado.

Lea también: Senado niega la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseveró por su parte al respecto que “e doctor Eljach ha recogido no solamente el apoyo de las bancadas del Gobierno, sino también de independientes e incluso de oposición por su trayectoria en el Senado, por su conocimiento de lo público, por su formación académica. Yo creo que va a ser un procurador que va ayudar mucho en darle un nuevo tono al debate político en el país”.