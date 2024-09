Luego de que se agotara la semana pasada la votación de impedimentos, al mediodía de este lunes se retomará el segundo debate de la polemica reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro en la plenaria de la Cámara.

(Le puede interesar: Presidente Petro sale en defensa de sus reformas sociales y reivindica el acuerdo nacional)

La iniciativa está contemplada en el segundo punto del orden del día, después del proyecto que establece beneficios tributarios para facilitar y promover la realización de la COP16, que tiene mensaje de urgencia

El articulado cuenta con tres ponencias de archivo, lideradas por los congresistas Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical; Andrés Forero, del Centro Democrático, y Luis Miguel López, del Partido Conservador.

Cristo ha advertido que “esta reforma no soluciona la problemática de empleo que existe en Colombia”.

Forero ha dicho que “esta reforma no busca generar nuevos empleos ni generar incentivos a la formalización”.

(No deje de leer: Terna de Eljach a procurador fue un acto corrupto e inmoral: abogado que denunció a Petro)

Y López ha señalado que se trata de “una reforma que está mal planteada y va en contravía con la reactivación económica que requiere el país”.

Por su parte, la ponente María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, explicó que la reforma busca enmendar los errores de la Ley 789 de 2012, que prometió la creación de 650.000 empleos, pero solo logró generar menos de 40.000.

Y su copartidario, el representante Alfredo Mondragón, cuestionó las ponencias de archivo: “Ellos piden que a los trabajadores no se les pague el recargo nocturno a partir de la 7 de la noche, no se les paguen dominicales del 100% y para que no haya contratos con estabilidad laboral”.