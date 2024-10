Luego de que el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, afirmara que no había sido notificado de manera verbal ni escrita sobre el requerimiento de regresar al país para enfrentar la investigación por la denuncia de agresión a su esposa Adelina Guerrero, este trinó nuevamente confirmando que hace 'pocos segundos' la Cancillería le notificó la apertura de la indagación.

'A día de hoy, a esta hora, no he recibido ningún notificación ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial, para que me presente en Bogotá', sostuvo.

Sin embargo, afirmó que regresar al país le parece 'buen escenario' para 'demostrar' su 'inocencia'.

Lea también: Fiscalía abre indagación a Benedetti tras denuncia de violencia intrafamiliar

'Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. Me parece un buen escenario para responder por todo lo que se ha dicho y demostrar mi inocencia', comentó.

Y concluyó su mensaje con una polémica frase: 'Como decía un viejo amigo mío, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos'.