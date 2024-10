Un equipo de científicos se aglomeraron alrededor de una perra y la vieron dar a luz a siete cachorros, los primeros perros concebidos in vitro.

'Cada uno de nosotros tomó un cachorrito y lo frotó con una toallita y cuando el cachorro comenzó a moverse y gemir, sabíamos que estaba bien', dijo el doctor Alexander Travis, que dirige el laboratorio en el Instituto Baker de Salud Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad Cornell, en Ithaca, Nueva York.

'Tenían los ojos cerrados. Se veían adorables, con las caritas aplastadas. Los examinamos para asegurarnos de que se veían bien y estaban todos respirando', dijo.

Los cachorros nacieron el 10 de julio son una mezcla de beagle, labrador y cocker spaniel y tienen ahora cinco meses, dijo Travis. Todos, excepto una hembra, fueron adoptados. La hembra fue mantenida en el laboratorio para tener su propia cría.

perritos_in_vitro.jpg

El laboratorio diferenció a los cachorros pintándoles las uñas. Travis adoptó dos, aún llamados por los colores de sus uñas, Green y Red (Verde y Rojo).

La fertilización in vitro, el proceso de fertilizar un óvulo con esperma fuera del cuerpo, es usada comúnmente hoy en día para ayudar a lograr un embarazo. El primer nacimiento humano de un bebé in vitro fue en 1978.

Pero todos los esfuerzos para usar el proceso en perros habían fracasado hasta ahora, de acuerdo con el doctor Pierre Comizzoli, fisiólogo del Instituto Smithsonian de Biología de Conservación en Front Royal, Virginia, que trabaja con Cornell.

'La biología del perro es realmente diferente de la de los humanos', dijo Comizzoli. Los embarazos de los perros duran apenas dos meses y las hembras están en celo solamente una o dos veces al año.

fiv_dogs.jpg

Estas son algunas de las últimas fotos de seguimiento de los cachorros.

Un experimento previo en Cornell ayudó a preparar el camino. En el 2013, un Klondike se convirtió en el primer perro nacido de un embrión congelado. La madre Beagle del Klondike fue fertilizada usando inseminación artificial. Sus embriones fueron colectados, congelados e implantados en la madre subrogada del Klondike.

Comizzoli describió el nacimiento de los siete cachorros como 'un enorme avance'.

Un artículo que describe a los perritos de Cornell como 'los primeros nacimientos de embriones generados in vitro en el perro' fue publicado el martes por la revista PLOS ONE. La autora principal, la doctora Jennifer Nagashima, del Smithsonian, dijo que la fertilización in vitro en perros pudiera tener beneficios desde la conservación de especies en peligro hasta eliminar 'características perjudiciales de razas de perros', y eventualmente aplicable a 'modelos de enfermedades humanas'.