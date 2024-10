Por medio de un contundente mensaje, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, advirtió que sería incoherente mantenerse en la delegación de paz del Gobierno que participa en el dialogo con el Ejército de Liberación Nacional, si este pretende seguir con los secuestros.

“A estas alturas ya no entiendo al ELN, no entiendo su lógica ni su sordera; pero eso no importa, lo grave es que el ELN no entiende al país, no lo escucha cuando le grita no más violencia, no más secuestro. ¡Ni uno más!”, indicó Lafaurie Rivera en su mensaje de este domingo 13 de mayo.

El dirigente gremial agregó que el pronunciamiento del ELN sobre continuar con los secuestros “indignó al país y generó el rechazo inmediato y unánime de la delegación gubernamental, de los países acompañantes, posibles donantes, y de la Conferencia Episcopal y el enviado especial de la ONU”.

En otra parte de su mensaje, el líder ganadero explicó que el llamado Fondo Multidonante no es para entregar recursos al ELN. Recordó que en el sexto ciclo el grupo guerrillero se comprometió a suspender las retenciones económicas, pero que es falso que dicho compromiso estuviera condicionado al funcionamiento del Fondo Multidonante, pues “era claro que ni un peso se entregaría al ELN para su sostenimiento”.

De igual forma, tachó de inaceptable que, después del anuncio de reanudación del secuestro extorsivo, el ELN “afirme sin empacho” que continuará cumpliendo el Acuerdo de cese al fuego, pues ese anuncio “es una carga de profundidad a las negociaciones y a la credibilidad del proceso, que difícilmente podrá continuar con ese piano a sus espaldas, porque el cese al fuego y el secuestro son las dos caras de la misma moneda: permitir la participación de la sociedad con el pleno ejercicio de sus derechos y libertades”.

El dirigente recordó hizo mención de dos ganadores que se encuentran secuestrados: Néstor Julio, un ganadero de 72 años, que el 8 de mayo fue sacado por hombres armados de su finca en Paz de Ariporo, Casanare, así como a Uriel Libardo, secuestrado el 5 de mayo en Cravo Norte, Arauca. “Ambos ganaderos no están ‘retenidos’, están secuestrados”, enfatizó.

“Si marco la diferencia entre retención y secuestro es porque el ELN insiste en ese eufemismo para maquillar un delito: el secuestro extorsivo, y ante el anuncio de reanudar tan horrenda práctica, conviene dejarnos de complacencias y llamar las cosas por su nombre”, añadió.

Finalizó: “En cuanto a mi posición como representante de los ganaderos, si se estableciera responsabilidad del ELN en el secuestro de siquiera uno de ellos, sería complicada mi permanencia en la Delegación. Es un asunto de ética personal e institucional, de talante moral”.