Las víctimas del conflicto armado de la Costa se mostraron complacidas con la firma del histórico acuerdo de ayer. Por lo menos así lo declararon dos de ellas, ambas costeñas, quienes vivieron duras experiencias en la guerra que desangró a Colombia.

Débora Barros, abogada y líder wayuu de Bahía Portete en la Alta Guajira fue una de las 10 víctimas escogidas para estar en La Habana ayer. 'Los puntos más importantes fueron la verdad, la no repetición y la Comisión de la Verdad, para conocer todos los hechos que se dieron en todo el país, además del tema de los desaparecidos que es bastante álgido pero no menos importante', afirmó a su llegada de Cuba. Barros, quien perdió varios familiares en la masacre de Bahía Portete en 2004, agregó que serán veedores de todo el proceso de aquí en adelante, porque 'este es apenas el inicio de lo que viene, lo cual no será fácil'.

Dijo además que se sintió conmovida por la declaración del representante del gobierno Humberto De la Calle, porque logró transmitir el anhelo de casi siete millones de víctimas que tiene el conflicto armado en el país.

La líder indígena aseguró que hay que trabajar muy duro, con mucha pedagogía en el postconflicto y que los nuevos mandatarios deberán abanderar estos procesos.

En la masacre de 2004 murieron cuatro personas y dos aún están desaparecidas. Por el hecho ya hay varios condenados como alias Pablo, Chema Bala y Jorge 40, aunque no han dicho dónde están los cuerpos de las dos mujeres que nunca aparecieron, ni toda la verdad de lo que sucedió ese día.

Dejar atrás la violencia. Según María Mayerlis Angarita, líder de víctimas de los Montes de María, el histórico anuncio desde La Habana, aunque fue recibido con regocijo por las 840 mujeres que hacen parte del Colectivo Narrar para vivir, también se convierte en un reto de cara a lo que afrontará el país.

'Somos conscientes de que nuestro reto como mujeres que hemos vivido en carne propia la violencia ahora tiene que ir mucho más allá. Desde ya estamos trabajando en toda la región de los Montes de María para que nuestra gente le diga sí al plebiscito por la paz, porque somos conscientes de que también hay muchas personas que no respaldan este proceso por el que tanto hemos luchado', aseveró la líder de víctimas.

La líder también pidió que las mujeres que han sido víctimas de la violencia reciban un papel preponderante este nuevo proceso, debido a que asegura 'que los delitos a los muchas mujeres fueron sometidas son completamente distintos a los de los hombres'.

Angarita destacó los esfuerzos del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc que, a su juicio, 'no se han levantado de la mesa de diálogo a pesar de tantas críticas'.

Por su parte, el Arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique, también destacó el histórico de acuerdo y pidió a las partes que se cumplan cada uno de los compromisos pactados.

'Si van a cumplir los compromisos, ¡bendito sea mi Dios! Esperamos que no sea como otras ocasiones, en las que las acciones han sido distintas a las palabras', puntualizó el representante de la iglesia católica en la ciudad.

En la Región Caribe es la que más acumula víctimas en el páis, según cifras de la Unidad de Víctimas.