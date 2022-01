Las seis claves de la denuncia por abuso sexual contra el príncipe Andrés

Giuffre relató que desde antes fue víctima de abuso sexual en su propia casa y que antes de conocer a Epstein había escapado varias veces de su hogar.

“Me habían maltratado muchas veces antes de que Epstein me hizo lo que me hizo. Me faltaba amor propio (…) Era la víctima propicia para ellos”, dijo Giuffre 20 años después de aquel hecho en el documental “Jeffrey Epstein, Filthy Rich” de Netflix.

Por su parte, Carolyn Andriano, una amiga de Giuffre en declaraciones a Daily Mail reafirmó la denuncia de Virginia Giuffre contra el hijo mayor de la reina Isabel II.

Aseguró que en marzo de 2001 Giuffre le envió un mensaje de texto para contarle que estaba en Londres y que cenaría con Ghislaine Maxwell, Epstein y el príncipe Andrés.

Andriano dijo al medio que le había preguntado si había estado en el palacio, a lo que Giuffre respondió que se había acostado con él.

“Tuve que acostarme con él”, respondió una semana después de su regreso de Londrés al Reino Unido donde buscó a su amiga para contarle todo lo que había ocurrido.