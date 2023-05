Buceador sobrevive luego de ser tragado por una ballena jorobada

De acuerdo con el hombre, se encontraba buceando en el mar a una profundidad aproximada de 14 metros, cuando sintió que algo lo golpeó y todo se oscureció. Así lo relató al medio ‘WTBZ-News´.

Inicialmente, Packard pensó que lo había atacado un tiburón, pero se dio cuenta de que no había dientes afilados ni dolor, lo que lo llevó a considerar que estaba dentro de la boca una ballena.

"Estoy en la boca de una ballena y me está intentando tragar. Podía sentir que me desplazaba y los músculos presionando a mi alrededor. Pensé que no lo contaba. ¡Estoy frito. Estoy muerto!… y pensé en mis hijos. Tienen solo 12 y 15 años", dijo.