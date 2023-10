Argentina va a las urnas en medio de la crisis económica

En contraparte, Bullrich apuesta a una doble recuperación, “primero los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, con quien confrontó fuertemente en la interna de Juntos por el Cambio y que las encuestas indicaban que emigraban de su espacio político, por lo que el gesto intenta devolver esos votos a la coalición. Por otro lado, apunta a aquellos votantes que no fueron a votar en la primaria con un mensaje de atracción de antikirchnerismo”, dice Slavinsky.

Aun así, para Aguirre, es amplia la posibilidad de que el peronismo no logre imponerse en estas elecciones. “(el peronismo) es un fenómeno muy particular porque otros populismos en América Latina de los años 1940/1950 desaparecieron, pero el peronismo tuvo una capacidad modernizadora, de mejora, y reivindicativa de sectores populares (…)ha habido presidentes peronistas contrarios a los intereses populares (como Carlos Menem) y represivos (como Isabel Perón), pero su visión hacia la gente socialmente excluida sigue presente, por lo que perder las elecciones no será el fin de esta fuerza”.