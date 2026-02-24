La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que algunos sectores están haciendo una lectura “incorrecta” de lo que está ocurriendo en el país con la ley de amnistía y denunció supuestos planes de personas en Estados Unidos y Europa para “perturbar” el proceso.

Lea: Pentágono advierte a Trump sobre riesgos de intervenir en Irán; el presidente asegura que sería una “victoria fácil”

“Sectores están dando una lectura incorrecta de la ley de amnistía y del programa de convivencia. Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepan quiénes, desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa, pretenden descarrilar este proceso”, dijo en un encuentro con “víctimas de la violencia política” en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.

La mandataria no señaló directamente a alguien, pero en Estados Unidos y Europa se encuentran los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, respectivamente.

Insistió en que los supuestos sectores buscan “perturbar” la “tranquilidad” en Venezuela y están midiendo el proceso desde una “derrota política partidista”.

Lea: Viceministro venezolano niega militancia chavista y aboga por una política exterior “firme”

“Y ahí sí yo digo: no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera porque ya basta, ya basta. Este proceso (...) hay que cuidarlo”, continuó.

Asimismo, indicó que son bienvenidos todos aquellos que quieren regresar al país en medio de este “proceso de sanación del odio”.

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero ante el Parlamento, que dirige su hermano Jorge Rodríguez, dos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.

Lea: “Buscan una catástrofe humanitaria”: Cuba denuncia ante la ONU el asedio petrolero de EE. UU.

La mandataria ha hablado de un “nuevo momento político” tras la captura de Maduro, ordenando la revisión de casos de detenidos por motivos políticos y promoviendo una ley de amnistía que fue aprobada el jueves pasado.

Según el presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Amnistía, el chavista Jorge Arreaza, un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados con la norma.

Entre el 8 de enero y el 22 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país suramericano; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

Lea: Video: potente tormenta paraliza el noreste de EE. UU. y deja a Nueva York bajo una nevada récord

Esta ONG diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

Según los registros de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía, mientras que la ONG contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados, mientras que el Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.