La empresa tecnológica Amazon anunció este jueves 7 de agosto una alianza con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, GSA, para ofrecer hasta 1.000 millones de dólares en descuentos a agencias federales que utilizan su plataforma en la nube, Amazon Web Service, AWS.

El acuerdo contempla créditos de incentivo que podrán ser usados por las entidades gubernamentales en servicios esenciales de AWS, programas de modernización tecnológica y procesos de capacitación para su personal. Los beneficios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2028.

Según la GSA, esta iniciativa busca acelerar la transformación digital del Gobierno federal, impulsar la innovación en inteligencia artificial, IA, y facilitar la transición desde sistemas obsoletos hacia infraestructuras más eficientes y modernas.

Michael Rigas, administrador interino de la GSA, aseguró que el Gobierno de Donald Trump está “modernizando rápidamente sistemas gubernamentales obsoletos, simplificando procesos y generando ahorros al contribuyente estadounidense mediante adquisiciones centralizadas”.

Mientras, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman, anotó que este acuerdo supone “un hito significativo en la transformación digital a gran escala de los servicios gubernamentales”.

El pacto entre Amazon y la GSA es similar al anunciado ayer por OpenAI, que proveerá su servicio corporativo de ChatGPT a las agencias federales a un precio de 1 dólar durante el próximo año para ayudar a que “funcionen mejor”.

La GSA añadió a su sistema los modelos de IA de OpenAI y de rivales como Google y Anthropic para que las agencias federales puedan comprarlos y utilizarlos.

En este sentido, Anthropic anunció en un comunicado que su modelo de IA Claude ya está disponible para las agencias a través del programa de compras de la GSA, con precios y términos previamente negociados que cumplen con las regulaciones federales de adquisición.