Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas este sábado en un tiroteo en un centro comercial de Doral, en Miami-Dade, que comenzó con un altercado en uno de los locales, informó este sábado la Policía de este condado.

Entre los muertos hay un guardia de seguridad, y entre los heridos hay un policía, de dos que descargaron sus armas durante el tiroteo.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas, una de ellas la persona que comenzó el tiroteo.