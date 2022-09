Críticas a Mbappe por burlarse del cambio climático

Au su vez, la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, aseguró en su cuenta de Twitter que el entrenador del PSG “nos ha acostumbrado a respuestas más relevantes y más responsables, ¿estamos hablando de eso?”

M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV https://t.co/gzmcjI4N8J