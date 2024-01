Yanelda, María y Luisa, tres mujeres de mar con los pies en la tierra

A los integrantes de la familia Ocampo Esterling, que son nativos de Florencia (Caquetá), se les hinchó el pecho de orgullo durante el juramento de bandera porque tuvieron dos hijos en esa ceremonia. Yanelda es una de ellas e ingresó a las filas porque su hermano Libardo, que es menor que ella, la inscribió al tiempo que realizaba sus trámites.

Para esta jovencita de 21 años estar en las filas de la Armada Nacional es un orgullo y un sueño cumplido no solo para ella, sino también para su hermano. “No me da miedo nada y no voy a dejar que nadie frustre mis sueños”, anota la infante de marina.