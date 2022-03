Mónica Páez, la doctora ‘juguetes’ de niños y niñas en Ciudadela 20 de Julio

La doctora Mónica debe cumplir diariamente varios compromisos con sus pacientes del consultorio, la IPS y su misma familia. Es una tarea difícil, pero indica que cada segundo de su tiempo es valioso y por ello lo aprovecha al máximo para tratar de brindar asistencia a todos.

“Tuve que organizar muy bien mi tiempo para poder estar con todos a la vez”, relata.

Dice que su jornada empieza desde muy temprano en la mañana para alistar a su hijo para el colegio, luego se dirige al consultorio en Ciudadela 20 de Julio hasta las 12 de mediodía, posteriormente se dirige a su casa para almorzar y luego salir por la tarde a su trabajo en la IPS hasta las 7:30 de la noche.

Expresa que esta comunidad es su segunda familia y por ende realiza esa labor con todo el amor del mundo y que “es un servicio social que hacemos con mucha pasión”.

Asegura que el consultorio y las jornadas gratuitas se mantienen en pie con recursos propios y lo poco que entra de las consultas.

“Es una labor, una misión y una parte de servir a aquellos que no cuentan con una atención inmediata, que no tienen un servicio de salud o que no cuentan con los recursos para poder acceder a una revisión médica”.