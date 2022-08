Cinco menores habrían sido intoxicados con droga en colegio de Santa Marta

Se conoció que la menor se encuentra hospitalizada en la clínica El Prado, a la espera de los exámenes de rutina que indiquen qué sustancia ingirió, al igual que cuatro estudiantes más del mismo colegio, que presentaron dichos síntomas.

Por otro lado, el padre de la menor puntualizó que esto se viene presentando hace varios días y que le llegó un audio que lo sustenta.

“A mí me llegó un audio donde un estudiante lamenta el que le hayan dado esa droga a mi hija, que de haber estado él, no lo habría permitido. Lo hemos buscado, pero no aparece, al parecer ya lo tienen amenazado los responsables”.