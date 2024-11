El presidente Gustavo Petro ha vuelto a arremeter contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a causa de la crisis tarifaria que se presenta en el país. Estos señalamientos del jefe de Estado han generado rechazo desde distintos sectores, puesto que genera mayor tensión alrededor del sector en medio de un panorama crítico ante un posible apagón en el mediano plazo.

Natalia Gutiérrez, presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), se mostró en desacuerdo con los cuestionamientos hechos por el jefe de Estado contra la Creg.

“La Creg no es un diseño colombiano, sino un diseño regulatorio a nivel internacional. Los reguladores se conforman de esta forma, generalmente con expertos en el sector y realmente el presidente Petro y el ministro de Minas y Energías han tenido la potestad desde el día uno de nombrar a la Creg. Nosotros siempre hemos hecho un llamado desde que nombren a las personas en propiedad y tener una Creg funcionando”, sostuvo la líder gremial.

Indicó que si bien han tenido diferencias con dicha comisión reguladora, se han podido superar y avanzar en las discusiones técnicas para el beneficio del país: “Es un mecanismo que ha funcionado los últimos 30 años. Es un instrumento que es balanceado, que ha funcionado y que lo que nosotros hacemos es un llamado a que realmente, ahora está completa, terminen de nombrar los que hacen falta y ponernos manos a la obra”.

A su turno, Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Minas y de Hacienda, aseguró que el presidente Petro ha vuelto a dejar ver su “profundo desprecio” por la ley y las instituciones.

Recordó que los comisionados e la Creg deben contar con experiencia profesional acreditada en la materia: “Esta norma no le gusta a Petro porque los potenciales candidatos pueden quedar contaminados con práctica profesional en el sector privado. Y eso los hace sospechosos”.

Aseguró que esa situación ha conllevado a que el Consejo de Estado haya tumbado varios nombramientos y que la Creg haya estado “permanentemente sin quórum”.

Los ataques a la Creg

Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, puso de presente que no es la primera vez que el Presidente Petro arremete contra la Creg. Recordó que la primera embestida fue en septiembre de 2022, en su discurso en el Congreso de Andesco.

Rememoró que, en febrero de 2023, expidió un decreto para asumir las competencias de la Creg que posteriormente le tumbó el Consejo de Estado, puesto que dichas funciones no son propias del jefe de Estado.

Acosta enfatizó que la Creg “se ha tornado inoperante” debido al “empecinamiento de nombrar expertos comisionados en interinidad y no en propiedad como lo manda la Ley”, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden dada por el Consejo de Estado y El Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“El problema, entonces, no es normativo, es de gestión. No es que la Creg no sirva sino que no se le ha permitido operar. De 6 expertos comisionados que hacen parte de la Creg, a lo sumo se han nombrado 4, la mayoría en calidad de encargados, llegando el extremo de no poder registrar quorum para la toma de decisiones, porque se requiere un mínimo de 4 expertos comisionados. Así no se puede”, dijo el ex ministro.

Norman Alarcón, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, aseguró que Petro ha sido constante en sus críticas a la Creg, pero no ha logrado cambios en su composición.

“La definición de los asuntos de la Creg, en especial, las normas tarifarias, están en buena forma en manos del presidente, ya que nombra los integrantes: tres de los cuales son del Ejecutivo y designa los otros seis comisionados”, dijo.

Agregó que “la defensa de los usuarios no reside en que tengan un representante en la Creg, sino en que las decisiones sean favorables a los derechos e intereses de los usuarios, lo que de-pende en últimas del gobierno al mando”.

Las propuestas de Petro

El presidente Gustavo Petro aseveró este jueves que la Comisión Reguladora de Energía y Gas “fracasó” y por ello había que cambiar su fórmula a partir de la posibilidad de implementar dos tarifas de energía: una de fuentes limpias y otra de fuentes fósiles, con un precio diferencial.

Recordó que el Consejo de Estado le tumbó al Gobierno la posibilidad mediante un decreto de asumir el manejo de la Creg para cambiar algunas de las fórmulas tarifarias de la energía.

“La fórmula de la Creg la quiero cambiar yo; no he podido, incluso me han quitado mis funciones constitucionales sobre los servicios públicos. ¿Qué les propongo construir en conjunto? Dos tipos de precios: los de la energía limpia, que debe ser más económica según nuestra potencialidad, y los de la energía fósil”, señaló.

Y agregó que tampoco ha podido nombrar a todos los comisionados de la Creg porque mediante decisiones judiciales se han tumbado también sus nombramientos.

Contraloría una revisión conjunta de las tarifas de energía en el país

El contralor Carlos Hernán Rodríguez propuso que se adelante una “revisión profunda y estructural” del régimen de tarifas de servicios públicos vigente en el país.

“No podemos depender de medidas temporales; es necesaria una visión a largo plazo que garantice un sistema eficiente, equitativo y sostenible”, expuso.

Alertó que las “ineficiencias” y la falta de inversión en infraestructura energética son evidentes y especialmente críticas en la actividad de distribución, que representa el 40% del costo unitario.

“Estas ineficiencias no solo elevan los costos para los usuarios finales, sino que también socavan la confianza en el sistema y perpetúan un ciclo de aumentos tarifarios que parece no tener fin”, advirtió.

Hizo un llamado para fomentar una colaboración armónica que permita garantizar un mejor servicio y evitar una crisis, así como abordar de manera conjunta la revisión de las tarifas de energía.