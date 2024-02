“Pedí investigación por caso de falsa médica”: secretario de Salud de Soledad

En Soledad, más que todo entre los funcionarios de las diez sedes del Hospital Materno-Infantil, se agitaron los comentarios en torno al caso de la falsa médica que se identificaba como Maira Alejandra Zapata y que, además de su paso por alrededor de tres años en la Clínica Regional de la Policía, también hizo parte de la institución prestadora de salud del municipio.

Precisamente las conversaciones surgieron a raíz de su labor en esta entidad en el año 2022, adonde también fingió ser una experimentada médica de urgencias y que su contratación, aparentemente, se dio por un ‘palancazo’ dentro de la administración del centro asistencial.

Se especula que la mujer se habría volado varios de los conductos para llegar a ocupar un cargo y así atender a pacientes soledeños.

Este miércoles 31 de enero, el secretario de Salud de Soledad, Edinson Barrera, en comunicación con EL HERALDO, manifestó que se ha solicitado una investigación interna con la nueva administración del Materno-Infantil.

“Solicité que se hiciera una investigación interna. Él (nuevo gerente) me ha comentado en los resultados preliminares que sí hubo una contratación en esa época (2022) a nombre de una persona con esa identidad y ahora están en proceso de verificación si se cumplieron con los protocolos de selección”, explicó Barrera.

Seguidamente, el funcionario señaló que se desconocen tiempo de servicio, en cuál de las sedes estuvo y cómo se dio la salida de la falsa médica. “Por eso se pidió la investigación”, reiteró.

Aparte, el secretario de Salud Barrera aseguró que se están adelantando “inspecciones de vigilancia a todas las IPS del municipio y la que no cumpla, la que no esté escrita en el registro especial de prestadores, se procederá a hacer el cierre con la Secretaría de Gobierno. Y la que la que esté inscrita y no esté cumpliendo con el sistema obligatorio de garantía de la calidad se le está notificando al Departamento y se está pidiendo el cierre”.

Detalló que desde el mes de junio de 2023 hasta la fecha “hemos hecho el cierre de 106 IPS que no cumplían con los requisitos y el proceso de visita se hará de manera continua. Ya tenemos el cronograma para que este año se visiten a todas (IPS), sin excepción. El que hace los cierres es salud departamental, en esa línea hemos solicitado al Departamento que saque del registro especial de prestadores a 106 IPS”.

Finalmente Barrera afirmó que “no aceptamos incumplimientos en lo establecido en la norma y el que no cumpla se procederá a cierre directo o se hará la solicitud de bajar del sistema, según lo que establece la norma”.

En lo que respecta al caso de la falsa médica que se identificaba como Maira Alejandra Zapata, el secretario de salud dijo que “cuando ya tenga el resultado definitivo por escrito del gerente se lo puedo dar a opinión pública”.