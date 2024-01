“Si nosotros pudimos lograrlo, todos podrán también”

R.

No lo creo, estoy seguro de que había cuatro hombres y dos mujeres. A esa conclusión he llegado por los comentarios y aporte de personas que me paran en la calle, que me escriben por las redes sociales. ¿Quiero identificarlos plenamente? No. Ya la gente lo sabe y lo dicen, pregunte usted y le darán dos o tres nombres repetidas veces, que con una suma sencilla promedia los nombres de los cuatro y las dos.

¿Cuáles son los nombres? No los puedo decir, porque no tengo las pruebas, pero Saade sí puede confesar y dejar un testimonio de verdad después de asegurar, insistentemente, que él no fue el autor del crimen. No hay que olvidar la carta que me enviaron días después de los hechos, aunque anónima, la señora dice que no la firma por temor a que le hagan lo mismo que a mi hija. El gran periodista y ex editor general de El Heraldo Ernesto McCausland (QEPD) le dio mucha importancia y también la publicó en la revista Cambio 16, donde cuentan que había varias personas drogadas, hombres vestidos de mujer, etc…