Si bien es cierto que la crisis sanitaria desatada a nivel mundial por la pandemia de la Covid-19 generó caos en todas las esferas de la vida, al mismo tiempo aceleró grandes cambios que redundaron en beneficio de la humanidad, entre ellos los avances tecnológicos y la globalización, que han dado paso al desarrollo social y económico.

Es por ello que, de ahora en adelante, toma mucha más relevancia que las carreras del futuro serán fuertemente influenciadas por la nueva normalidad post-covid19, teniendo en cuenta que en el mundo actual, las carreras universitarias están siempre evolucionando, lo que deriva de igual manera en una nueva demanda de profesionales.

Y es que cada vez que se acerca el final de la etapa de bachiller, y ahora más que nunca, ante los retos y aprendizajes que ha dejado la pandemia, especialmente en temas de salud y educación, son varios los interrogantes que surgen entre los estudiantes: ¿qué carrera debo estudiar?, ¿qué perfiles profesionales están buscando las empresas?, o ¿cuáles son las carreras del futuro?

Esa es una de las decisiones más importantes en la vida de todo ser humano, porque de ello depende el éxito que se tenga o no en la profesión que se eligió. No solo es la simple elección de una carrera universitaria, es la decisión de un proyecto de vida a futuro.

Las carreras con más futuro en el país

Para Farid Carmona Alvarado, psicólogo con doctorado en especialización en Ciencias de la Educación y pedagogo de la Universidad Simón Bolívar, ya anteriormente la pandemia sacó a relucir la necesidad de la ciencia y por lo tanto las carreras que la tocan deben desenvolverse en dos medios fundamentales.

Uno es la interdisciplinariedad, que no es más que un proceso dinámico que busca proyectarse con base en la integración de varias disciplinas para la búsqueda de soluciones a problemas de investigación, y la transdisciplinariedad, que es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas o el espacio entre dos dimensiones en el que se evidencia un constante flujo de información, pero que no se ocupa de los métodos.

En ese sentido, señala el psicólogo y docente, la ingeniería mecatrónica que une conocimientos de mecánica, electrónica, informática y los sistemas de control ‘tiene que estar al orden del día’.

Otra de las carreras con más futuro en el país es la ingeniería biotecnológica o biotecnología, que es la aplicación de tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos –o derivados- para crear o modificar procesos o productos para usos específicos.

Las ingenierías, tanto forestal como agropecuaria, son dos de las carreras esenciales en la actualidad y con mucho futuro y necesidad, ya que los países de Latinoamérica, especialmente, están llegando a un nivel que lo que se presagia es hambruna, de acuerdo con los expertos en Economía mundial.

Hay que fijar los ojos hacia el campo, producir para que el alimento no sea tan caro y los pueblos puedan superar esa deficiencia alimentaria que tienen’, señala el psicólogo, Farid Carmona Alvarado.

Debido al calentamiento global y al cambio climático, la Ingeniería Ambiental se ha convertido igualmente en otra carrera con mucho futuro e igualmente necesidad, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El conocer el impacto que este genera en la vida, así como la prevención del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales, representan un enorme desafío para la supervivencia de la raza humana.

De igual manera, carreras como Psicología y Salud Ocupacional van a permitir atender a una generación que pasará gran parte importante de sus días con la misma actitud ante un computador o con trastornos psicológicos a causa del estrés.

Es por ello que profesionales en salud psicológica o con conocimientos avanzados en el funcionamiento de patologías cada vez son más necesarios y urgentes en la sociedad.

El psicólogo Farid Carmona Alvarado recomienda a los jóvenes estudiantes que están a punto de iniciar una vida universitaria, ser sus propios gestores de su aprendizaje, saber interpretar, para qué les sirve en la vida la carrera que eligen y por qué lo hacen, teniendo siempre de presente el interés y la motivación para ello.

Otras carreras del futuro

Son carreras que se encuentran presentes en la actualidad y que por su importancia, necesidad e idoneidad seguramente seguirán estando presentes en el futuro: medicina, ciencias sociales, ingeniería robótica e ingeniería aeronáutica; finanzas y negocios internacionales, ingeniería química, ingeniería industrial, comunicación, idiomas, administración de empresas hotelería y turismo, ingeniería civil, entre otras.