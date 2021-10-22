Durante el conversatorio virtual denominado Solidaridad, cooperación y desarrollo de capacidades, efectuado los días 13 y 14 de octubre, en el marco del Foro Educativo Nacional 2021 del Ministerio de Educación, se analizaron varios aspectos, tanto negativos como positivos, que ocasionó la pandemia en el tema educativo en el país.

Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira –UTP-, uno de los invitados al evento educativo, destacó unos impactos importantes en la forma en la que se está percibiendo hoy en día la información por cuenta de la pandemia, en los que a su criterio, se han descubierto rápidas transformaciones en la sociedad.

‘Realmente sucedió, pero no estábamos preparados, y todo lo que no cambiamos en unos 15 años, lo cambiamos en pocos meses por la pandemia. Esto nos ha causado un impacto sobre la personalidad, las debilidades que tiene la sociedad, las poblaciones. Esto que hemos aprendido es fundamental poder relacionarlo con todos los estamentos universitarios’, señaló el docente universitario.

En concepto del rector, lo sucedido con la pandemia ha permitido ‘pensar y repensar’ en una perspectiva nueva de las instituciones de volver a enseñar técnicas y actitudes importantes para poder avanzar en las formaciones de los jóvenes del país.

Y para lograr eso, asegura que es fundamental generar estrategias, maneras de utilizar la ciencia y la técnica al servicio de la sociedad, para poder trasmitir y conducir esas nuevas maneras de formar por mediación de la comunicación; que se pueda hacer de manera presencial o desde la distancia. Fortalecer los instrumentos de comunicación al interior del aula para comunicarse con otras personas que no pueden estar por problemas de distanciamiento.

‘Hemos descubierto nuevamente que la información en torno a la sociedad es fundamental. Por ello es muy importante la presencia del estudiante en el plantel educativo porque hace trabajo en equipo, hace relaciones interpersonales y aprende a manejar sus habilidades con el relacionamiento que hace con sus amigos y la sociedad en general. Las limitaciones y el potencial que tiene solo se descubren de manera presencial’, afirma el rector Luis Fernando Gaviria Trujillo.

El rol comunicativo en el acto de aprendizaje se ha transformado

Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y otro de los asistentes al conversatorio virtual, destacó y valoró que el rol comunicativo en el acto de aprendizaje se ha transformado tras lo sucedido con la pandemia.

Afirma el docente que ‘después de ese momento abrupto de adaptación a la virtualidad, llegó un tiempo de asimilación y aprendizaje en diversas competencias. El profesor ganó en el cambio de su rol: transformó su esencia de solo emisor de temas a un papel de líder de su propio ambiente de aprendizaje’.

Según el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, ahora los docentes han enriquecido tal acción. La participación colectiva de la clase se ha enriquecido y, sobre todo, no se limita a este espacio, sino que el aprendizaje continúa constantemente en un ambiente virtual, con mayor acceso, capacidad de consulta y a ritmo propio por parte del estudiante. Y este ritmo propio requiere siempre de un maestro acompañante, guía de viaje.

La nueva normalidad que vivimos, y la que se avecina, asegura el docente Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, ‘nos llevará a las universidades a ser protagonistas más activos no solo para titulaciones o para ofertar programas de pregrado y posgrados, sino también como eslabones esenciales de una relación estratégica’. Y agrega que ‘esa sinergia y ese diálogo permanente entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, que permita agregar valor en las relaciones y que refuerce en sus docentes las capacidades para ser pilares de esta acción estratégica mancomunada’.