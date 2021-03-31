La Universidad de Cartagena ratifica su compromiso de fortalecer la formación posgradual en la Región Caribe.

La universidad de Cartagena dentro de su premisa de ser una universidad reconocida por la calidad y excelencia de sus programas de posgrado, durante el tiempo de pandemia y lo que va del año 2021 ha evolucionado su oferta posgradual de más de 70 programas entre doctorados, maestrías, especializaciones médico quirúrgicas y especializaciones, agregando a su portafolio 5 nuevos programas y extendiendo su oferta a la región con programas que responden a las necesidades del sector industrial, empresarial, tecnológico y ambiental.

La MAESTRÍA EN GERENCIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC propone dos modalidades: investigación y profundización, la formación de magísteres capaces de formular, gerenciar y desarrollar proyectos de investigación e innovación de acuerdo a las tendencias tecnológicas, empresariales y científicas en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel nacional e internacional.

El programa de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO LOCAL tiene por objetivo formar magísteres con alta capacidad crítica y reflexiva, aptos para promover procesos educativos dinámicos y participativos orientados a la comprensión de las problemáticas ambientales del contexto y contribuir a la transformación de esas realidades para una sociedad ambientalmente sostenible y justa.

El programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO forma magísteres que se desempeñen interdisciplinariamente para preservar, mantener y reparar la salud física, mental y social de las personas, en su vida laboral activa individual y colectiva que garanticen un desempeño idóneo, integral, eficiente y lideren los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

La ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN GERENCIAL -MAGANGUÉ Y CERETÉ es un espacio académico generador y transmisor de conocimiento del sector de la teoría Administrativa, formando especialistas en Gestión Gerencial dentro de claros valores de justicia, ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región en lo que concierne a la gerencia empresarial. El programa facilita el proceso investigativo, para identificar, evaluar y presentar soluciones a los problemas de las empresas de la región.

Y por ultimo la universidad en su misión de expandir su cobertura a la región abra la ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS-MAGANGUÉ el cual formas especialistas con altas competencias y habilidades en la teoría y gestión financiera dentro de claros valores de justicia, ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región en lo que concierne a las finanzas internacionales.

Adicionalmente la Universidad consciente del impacto económico de la pandemia brinda a los interesados en sus posgrados la posibilidad de financiar directamente sin intereses hasta el 50% de su matrícula. Para más información se puede comunicar al (+57) 300 667 6830.