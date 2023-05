Yina Calderón acudió al padre Chucho para exorcizar a íncubo que la atormenta

De acuerdo con lo que narró Yina en su vídeo, lleva varios meses sufriendo los ataques de un íncubo, o demonio sexual, que “se sube sobre ella” mientras duerme y la “manosea”. Motivo por el cual, tomó la decisión de visitar al reconocido padre Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre ‘Chucho’, para que le practique un exorcismo que por fin logre liberarla de este ente que la aflige.

“Esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Cuando me pasa me pongo a orar”, señaló la creadora de contenido, quien además afirmó saber que no es la única que ha pasado por una situación similar y aseguró que “hay gente que no ha despertado de esas cosas”.