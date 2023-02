Así va la batalla de la actriz Kristina Lilley en su lucha contra el cáncer

En el video se le ve tranquila y sonriendo, pero en otros momentos se le salen algunas lágrimas.

Acompañó el video con un emotivo mensaje: “Un dia difícil…Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero miré, lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente…valentía…Thank you Zach”

Los comentarios en la publicación fueron de apoyo de colegas como Paola Reyes, Natasha Klauss, Roberto Manrique, Brian Moreno, entre otros.

La actriz pide a sus seguidoras que estén pendientes a su salud y se hagan el autoexamen.