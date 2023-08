Valeria Duque gana proceso judicial por polémica con Rauw Alejandro y Rosalía

Tras la decisión judicial, se le ordenó a Juliana García eliminar dichas acusaciones de sus redes sociales y abstenerse en el futuro de realizar “comentarios o menciones relativas a Valeria Duque” sobre cualquier tema en general.

En conversación con Eva Rey, la modelo paisa se refirió a la acusación de la internauta asegurando que le faltó un punto importante mientras intentó retractarse.

“Ella se inventó lo que escribió y no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. A mí una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve (…) Cualquier persona puede llegar a decir lo que quiera de otros y no pasa nada. Solo con retractarte solucionas todo y, en realidad, ya el daño está hecho”, expresó Duque en el programa ‘Desnúdate con Eva’.