Era ritmo, cadencia y fuerza: alcalde de Cali sobre muerte de Tirso Duarte

El hombre de 45 años encontró en el corazón del Valle del Cauca, es un escenario propicio para llevar a cabo sus proyectos profesionales y fue precisamente en Cali donde recibió acogida por parte del público.

En los últimos días realizó una publicación en redes sociales con un curioso mensaje sobre las críticas: "Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.