Shakira regresa a la pantalla chica con una serie animada de Disney+

Cabe recordar que la trama de la película se enfocó en la vida de Judy Hopps, la nueva policía de una metrópoli caótica, que buscaba ganarse un puesto en un ambiente donde su raza era estigmatizada. Sin embargo, en la serie de Zootopia+, se enfocará en la vida de algunos personajes.

Sobre el episodio en el que participa la artista, este lleva como nombre “So You Think You Can Prance” (en el que principalmente aparece Gazelle), esto tras contar la historia de Benjamin Clauhawser, un guepardo que hace parte del cuerpo de policía de la ciudad, pero que además su anhelo es conocer a ‘Gazelle’.