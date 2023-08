Robert Downey Jr. regalará 6 de sus autos clásicos para una causa ambiental

Esta donación la realizará con el fin de apoyar con la Fundación Edward Charles, una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en el cuidado del medio ambiente “impactando vidas y comunidades está en el corazón de todo lo que pensamos y hacemos”, cómo reza en su misión.

“Por si aún no te has enterado, estoy regalando algunos de mis autos”, dijo en sus historias de Instagram. Y agregó: "No se requiere compra/donación y hacer una no aumentará las posibilidades de ganar", de igual manera, informó que este solo estará abierto para residentes legales y mayores de 18 años en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, además indicó que estará abierto hasta el 16 de julio de 2024.

Quienes estén interesados en el gran sorteo solo deberán hacer una donación a FootPrint Coalition, donación que va desde $10 dólares por diez entradas, hasta $5,000 dólares por 8,500 entradas.