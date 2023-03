Will Smith podrá grabar su nombre en los Óscars, pese al veto por cachetada

Este año no hubo mayor novedad ante polémicas como ocurrió en la edición pasado cuando Will Smith golpeó en la cara al actor Chris Rock luego de hacer un chiste en referencia a la alopecia que padece Jada, esposa de Will.

Ante la bochornosa situación de la que fueron testigos tanto los invitados al premio como por los millones de espectadores alrededor del mundo que seguían la trasmisión; la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió vetar al estadounidense por 10 años.

Cabe recordar que Smith se impuso como ganador en la categoría Mejor Actor en 2022 por su actuación en la cinta ‘Rey Richard: una familia ganadora’, alzarse con el galardón le da la posibilidad de inscribir su nombre en la estatuilla. Pero ante la penalidad impuesta por la Academia el actor no lo ha podido hacer.