¡Un guaguancó del adiós para Tito Cruz!

“Con lágrimas no se curan heridas/ Opino que no se debe de llorar/ La mente que no se dé por destruida/ Nació para legislar, para pensar…”, así inicia Guaguancó del adiós, uno de los himnos salseros que retumba por cualquier esquina barranquillera.

El tema es interpretado por el boricua Ernesto ‘Tito’ Cruz con el respaldo de la Apollo Sound, orquesta que fundó el fallecido percusionista Roberto Roena.

Su interpretación siempre ha llamado la atención, especialmente porque su tono de voz y barreada se asemeja al de Héctor Lavoe, pero no es Tito quien lo inmortalizó.