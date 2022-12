Melissa Martínez tachó el nombre de Matías Mier en publicación de Instagram

A lo que Melissa Martínez respondió a través de un comentario en Instagram: “Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, ¡pero no todos somos así!”.

“Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que, les repito: no existen. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, agregó.