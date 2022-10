Meghan Markle se siente cómoda con que le llamen “loca”

Al abrir su corazón en la conversación, mostrando por lo que ha atravesado, la celebridad reveló que su esposo fue fundamental en el proceso de reparación.

"Mi marido me encontró a una mujer (terapeuta) a quien podía llamar y lo hice. Ella no sabía siquiera que yo iba a llamarla. Pero me presenté, ella me preguntó quién era y yo le dije que necesitaba ayuda. Pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba", confesó.

Asimismo, Megan invitó a que las mujeres levanten su voz aún en momentos críticos pues "lo más loco sería guardarse todo esto dentro. Yo, por ejemplo, estoy condicionada a mantener otro tipo de compostura".

"Las mujeres que experimentan problemas reales de salud mental se asustan. Se quedan calladas, lo interiorizan y lo reprimen durante demasiado tiempo", acrecentó.

Por su parte, la conclusión fue ofrecida por Padukone, quien mencionó: "nuestra mente es una gran parte de nuestro cuerpo pero, de alguna manera, cuando se trata de enfermedades mentales, tratamos nuestras mentes como si estuvieran fuera de nuestros cuerpos".