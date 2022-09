Icardi filtra chats íntimos con Wanda Nara

Desde hace meses, en el mundo de la farándula, los medios argentinos venían asegurando que la pareja estaba en proceso de separación. Rumor que ha sido desmentido por el futbolista en varias ocasiones.

Sin embargo, todo ha dado un giro inesperado, luego de que Icardi expusiera en sus redes sociales una serie de chats con la también actriz, en donde ella le reclamaba el por qué no le contestaba. Entre tanto, el exjugador del PSG le respondió, “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”

“¿Estás? Te estoy llamando, ahora me voy a subir a un avión a Uruguay para hacer unas fotos, me podés responder”, se puede leer en una de las fotografías compartidas, en donde Wanda quería hablar con Mauro, pero este, no le respondía.