“En casa todavía sufren”: Mateo Carvajal habló de sus tatuajes en el rostro

Recientemente realizó un ‘story time’ a través de Instagram donde dio detalles de sus tatuajes en el rostro y las polémicas que han surgido en su familia con las decisiones que ha tomado a nivel personal.

“En mi casa todavía sufren, les noto el estrés a mis papás de pensar ‘no este man está loco, otro tatuaje en la cara’ y se angustian, yo les siento esa pesadez, lo lamento mucho”, dijo.

“Incluso ha escalado así en mi núcleo familiar, me miran y me dicen ‘definitivamente a mí ya me da como miedo mirarlo a la cara’, pero esta decisión de verme así la tomé hace muchos años, el miedo de las personas cercanas mías era que ya no iba a conseguir trabajo o que me cerré muchas puertas, pero yo a eso no le copio”, reveló.