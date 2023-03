“Todo barranquillero es un comediante”: Marko

R.

Los latinos en general somos casi exactos en la crianza, pero con los colombianos y venezolanos creo que se exageró. Nuestra crianza cambia un poquito en algunas cosas de las comidas, las palabras, pero el insulto que tu mamá te decía a ti me lo decían a mí, pero con otra connotación.

Yo vengo de la generación que se crio entre colombianos, no hay una sola palabra colombiana que yo no sepa qué significa, sé por qué y para qué la usan. No hay un insulto que un colombiano me pueda dar como él quiera que yo no se lo vaya a responder en colombiano también (dice entre risas).

Si tú me escuchas hablando a mí podrías confundirte en algún momento y pensar que yo soy barranquillero.