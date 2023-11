La peligrosa dieta que hizo Marilyn Patiño a los 18 años

Patiño confesó que cuando era joven intentó bajar de peso sin medir las consecuencias y el cuerpo le pasó factura. En su interés de lograr dicho objetivo, mezcló varios ingredientes con las comidas que consumía al día, desencadenándole sangrado por la lengua.

“En todas las agencias me decían que estaba subida de peso. Yo tenía muy bonita forma, pero era ‘trozuda’. Mira lo que es no tener el concepto de la belleza claro (…) La pesa me decía ‘estás gorda'”, contó la actriz en diálogo con el programa ‘La Red’ de Caracol.