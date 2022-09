Broma de Javier Cardona a carro de Marcela Reyes costó $10 millones

Por su parte, Cardona ofreció disculpas por la broma “la embarrada fue mía yo tengo que responder” y añadió “que me perdone, que me disculpe”.

De acuerdo con lo manifestado por Reyes el arreglo del automóvil costó 10 millones de pesos.

“La broma que Javi me hizo a mí, ¿será que va a monetizar tanto que va a suplir el daño que me hizo, que en verdad me va a poder pagar?” dijo la artista a ‘La Red’.

Por último Reyes agregó que “es como un llamado a que en verdad tengan mucha más precaución, porque en ese afán de salir adelante, en ese afán de querer generar contenido, mira las cosas que pasan”.