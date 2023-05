Majida Issa reveló que lleva varios meses sin trabajo: “nada está fluyendo”

“Cuando llevas cinco o seis ‘castings’ y la respuesta es no, no, no, yo creo que lo más difícil es controlar la cabeza y decir: ‘Okay, no es para mí. Respira”.

Debido a la situación, la actriz comparó este momento de su vida con lo que le tocó pasar durante la pandemia del Covid-19, tiempo en el que muchos aspectos de su vida cambiaron e indicó que volver no ha sido nada fácil.

“Sin lugar a dudas el año pasado fue muy confrontante, muy duro. Después de la pandemia, volver a arrancar otra vez para mí fue difícil; emocionalmente también lo fue. Lo difícil está en trabajar con la respuesta ‘no’, que es una constante en nuestra carrera. Uno debe aprender a lidiar con eso”.

A pesar de su situación, Issa se mantiene contactada con sus fanáticos, comparte lo que hace a diario en sus redes sociales, especialmente en Instagram, en donde tiene más de 4,5 millones de seguidores.