Mafe Walker explicó lo que pasó con Sandra Reyes en una nave extraterrestre

Sandra confesó que está convencida de la existencia de la vida extraterrestre. La actriz hizo sus revelaciones en entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, en donde explicó que se interesó por la vida extraterrestre cuando un día se encontró de frente con un libro sobre el tema.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo en el programa matutino.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro”, aseguró.

Sandra se refiere a ‘El rescate de la Tierra’, el libro que despertó en ella una especial atención sobre los seres de otro planeta y fue clave para que luego pudiera llegar a entender una experiencia que tuvo con ellos, según ella misma explicó.